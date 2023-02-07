الصحة: نهدف للقضاء على الانتظار لإجراء العمليات الدقيقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكور حسام عبد الغفار، متحدث الصحة، إن مبادرة قوائم الانتظار تهدف القضاء على الانتظار الطويل لإجراء العمليات الدقيقة، مؤكدا أنه يتم إجراء العمليات خلال أسبوعين إلى ثلاثة.





وأوضح، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أنه فعليا المبادرة قضت على الانتظار والهدف من المبادرة القضاء على الانتظار الطويل، مفيدا بأنه تم اجراء عمليات غاية فى الدقة وذات مهارة خاصة فى الأورام وجراحات العظام. وأشار، إلى أن عدد عمليات القلب المفتوح التى أجريت فى المبادرة ما يقرب من 69 ألف عملية قلب مفتوح استفاد منها المصريين بلا أى تكلفة وتحملتها الدولة، وإجراء 5.3 ألف عملية قسطرة قلبية

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