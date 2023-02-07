أحمد كريمة: الزلازل سنن كونية لا دخل للبشر فيها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة"، الذى يعرض على التلفزيون المصرى، أنه حدثت فى عهود الأنبياء أزمات كثيرة، وجزاء العباد بيد الله وليس بيد حد آخر.
وتابع، أنه فى عصر عمر بن الخطاب حدثت مجاعة، وكذلك حدث فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم سنة منع فيها ادخار لحوم الأضاحى فى أى وقت بتحدث أزمات".
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