اجتماع لـ الأعلى للإعلام اليوم لبحث تجاوزات القنوات والبرامج الرياضية

جدة - نرمين السيد - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث التجاوزات فى الإعلام الرياضى والقنوات والبرامج الرياضية.



جدة - نرمين السيد - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث التجاوزات فى الإعلام الرياضى والقنوات والبرامج الرياضية. ومن المقرر اتخاذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارات عاجلة لضبط الإعلام الرياضى وفقا للقانون.

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