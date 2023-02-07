البحوث الفلكية: هبوط كورنيش الإسكندرية ليس بسبب زلزال تركيا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن التنبؤ بالزلازل غير موجود وزلزال تركيا ليس له علاقة بحركة الكواكب ولا يمكن التنبؤ المسبق به، موضحا أن منطقة تركيا يحدث فيها زلازل من متوسط من 25 إلى 30 سنة يحدث زلزال بهذا الحجم.





وأضاف، خلال مجاخلة مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن التنبؤ للزلازل غير حقيقى ووارد توقع ولكن بدون تحديد اليوم والساعة وقوة الزلزال، موضحا أن الدروس المستفادة من زلزال اليوم المتابعة والرصد المستمر وتوعية المواطنين بمخاطر الزلازل واستخدام المعايير والاشتراطات فى البناء. ورد الدكتور جاد القاضي، على حقيقة ارتباط الهبوط الأرضى الذى حدث فى كورنيش الاسكندرية بزلزال تركيا، قائلا: "هبوط كورنيش الإسكندرية ليس بسبب زلزال تركيا بل الامطار، ووارد السواحل الشمالية تتأثر ولكن ما حدث ليس له علاقة تماما بالزلازل".

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