الأرصاد تكشف عن 4 ظواهر جوية تؤثر بشدة على طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على جميع الأنحاء، بعد يوم أمس والذى شهد اضطرابا جويا فى جميع المحافظات.





ولفتت الأرصاد إلى أن طقس اليوم يشهد عددا من الظواهر الجوية منها وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. ومن المتوقع أن تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما أنه من المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات وخصوصا فى وسط سيناء، وشمال الصعيد والوادى الجديد.

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