التعليم تعلن تفاصيل التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

جدة - نرمين السيد - ووفقا للكتاب الدورى الصادر من وزير التربية والتعليم، بتاريخ 12/12/2022، بشأن مواعيد عقد الامتحانات المحلية والعامة للعام الدراسى 2022/2023، تعقد امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية للدور الأول، اعتبارا من يوم السبت الموافق 27/5/2023، أما الامتحانات العملية والعملية والتدريبات المهنية فتبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023، وتستكمل لبعض التخصصات بعد انتهاء الامتحانات التحريرية، اعتبارا من السبت الموافق 10/6/2023.
وقبل أيام، بدأ طلاب طلاب شهادات الدبلومات الفنية، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسى 2022/2023، التى تم إتاحتها عبر الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: https://moe-register.emis.gov.eg/
وللاطلاع على ضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، يمكن الاطلاع على المرفق التالى:
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