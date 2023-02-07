من العام المقبل.. قبول طلاب المدارس التجارية بالمعاهد الفنية الصحية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إشارة إلى جميع المعاهد الفنية الصحية، لإحاطتها بقبول طلاب المدارس الثانوية التجارية بالمعاهد الفنية الصحية فى شعبة التسجيل الطبى والإحصاء وفقا لنظام الشعب "شعبة عامة - شعبة إدارة شعبة تسويق"، ووفقا لنظام منهجية القرارات "مهنة كاتب حسابات - مهنة فنى سكرتير".





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