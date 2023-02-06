تعليق هام لوزير البيئة الأسبق بشأن تداعيات تغيرات المناخ على الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 11:29 مساءً - عقب الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الأسبق، على التداعيات السلبية التي لحقت بمحافظة الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيىء والتي أدت إلى حدوث شروخ برصيف الكورنيش بالمحافظة.

وأشار فهمي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي مساء الإثنين، إلى أن تداعيات التغيرات المناخية تهدد العالم كله وبخاصة المدن الساحلية ومنها محافظة الإسكندرية، معتبرا أن ظهور التداعيات ليس أمر غريب وستقوم الجهات المعنية ببحث مواجهتها.

وأشار إلى أنه لا بد من العمل على مواجهة حدة النوات وارتفاع أمواج البحر، مثمنا خطة وزارة الري لحماية الشواطىء من خلال حوائ صد الأمواج، مشددا على دراسة أي نشاط يقام على الشواطىء جيدا.