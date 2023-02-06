وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لأسرة المهندس الراحل شريف إسماعيل

جدة - نرمين السيد - أدى عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة، واجب العزاء فى وفاة المهندس الراحل شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، الذى وافته المنية أول أمس السبت، ونعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وحرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، على تقديم واجب العزاء لأسرة المهندس شريف إسماعيل. وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول، عائلة المهندس شريف إسماعيل، فى تلقى واجب العزاء.

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