الصحة: المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار أجرت 1.5 مليون عملية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن المبادرة الرئاسية الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار في قطاع الصحة، أجرت 1.5 مليون عملية متنوعة منذ بدء المبادرة عام 2017، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأعلى جودة وكفاءة.





وقال المتحدث -خلال اتصال هاتفي مع قناة "etc" الفضائية لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور مساء اليوم الإثنين- إن متوسط مدة الانتظار كانت فى تغير المفصل عامين والقسطرة 6 شهور، والقلب المفتوح 11 شهرا، وزراعة القوقعة كانت مدة 3 سنين.

وأضاف أن التدخلات فى جراحة الأورام والرمد والقسطرة وقوقعة الأذن وزراعة الكلى والكبد في المبادرة تدخل مباشرة للعمليات فى مدة لا تزيد عن أسبوعين بعد الفحوصات الطبية، كاشفا عن إجراء عمليات في الأورام بلغت 102 ألف عملية، وفى العظام 84 ألف عملية، والرمد 60 ألف عملية، و القلب المفتوح 68 ألف عملية.

وتابع أن مستشفيات القطاع الأهلي تشارك فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء قوائم الانتظار وفقا للشروط والمعايير المحددة، مشيرا إلى أن أكثر من 11 تخصصا فى الجراحات ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، حيث بدأنا جراحات الأورام والعظام والرمد والقلب المفتوح وتنوعنا بإدخال عمليات القسطرة الطرفية والمخية وغيرها ضمن المبادرة.

وقال إن وزارة الصحة تابعت أكثر من 53 ألف حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2022، بالإضافة إلى استقبال 47 ألف طلب خدمة، خلال نفس الفترة عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.