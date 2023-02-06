وقال المتحدث -خلال اتصال هاتفي مع قناة "etc" الفضائية لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور مساء اليوم الإثنين- إن متوسط مدة الانتظار كانت فى تغير المفصل عامين والقسطرة 6 شهور، والقلب المفتوح 11 شهرا، وزراعة القوقعة كانت مدة 3 سنين.
وأضاف أن التدخلات فى جراحة الأورام والرمد والقسطرة وقوقعة الأذن وزراعة الكلى والكبد في المبادرة تدخل مباشرة للعمليات فى مدة لا تزيد عن أسبوعين بعد الفحوصات الطبية، كاشفا عن إجراء عمليات في الأورام بلغت 102 ألف عملية، وفى العظام 84 ألف عملية، والرمد 60 ألف عملية، و القلب المفتوح 68 ألف عملية.
وتابع أن مستشفيات القطاع الأهلي تشارك فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء قوائم الانتظار وفقا للشروط والمعايير المحددة، مشيرا إلى أن أكثر من 11 تخصصا فى الجراحات ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، حيث بدأنا جراحات الأورام والعظام والرمد والقلب المفتوح وتنوعنا بإدخال عمليات القسطرة الطرفية والمخية وغيرها ضمن المبادرة.
وقال إن وزارة الصحة تابعت أكثر من 53 ألف حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2022، بالإضافة إلى استقبال 47 ألف طلب خدمة، خلال نفس الفترة عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار أجرت 1.5 مليون عملية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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