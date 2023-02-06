«تعليم الدقهلية» تعلن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وقال ناصر شعبان، إنه من المقرر فتح التظلمات لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 8 فبراير الجارى، ولمدة 15 يوما، ويتم الاطلاع فى الكنترول بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين.

وأضاف أن التظلمات تقدم بديوان الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وسداد الرسوم المقررة وقيمتها 35 جنيها للمادة الواحد.

واعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، وذلك بحضور ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة النجاح بلغت 87% للإعدادى العام، و87.8% للإعدادى المهنى، و100% للطلاب من ذوى القدرات الخاصة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 125 ألفا و227 طالبا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الإعدادى العام 123 ألفا و790 طالبا وطالبة، نجح منهم 107 ألفا و668 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 78%.

‏

‏فيما بلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 1546 طالبا وطالبة، نجح منهم 1522 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 87.8%، وعدد الطلاب من ذوى القدرات الخاصة من المكفوفين 6 طلاب بنسبة نجاح 100%، وعدد الطلاب من ذوى القدرات الخاصة الصم وضعاف السمع 39 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100%.

وقدم المحافظ خالص التهانى القلبية لطلاب الشهادة الإعدادية ولأسرهم، متمنيا لهم النجاح والتفوق فى الفصل الدراسى الثانى وفى حياتهم المستقبلية.

وثمن المحافظ جهود مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على التنظيم الجيد للامتحانات، حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى جو يسوده الهدوء والطمأنينة.