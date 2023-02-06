بنى سويف: بدء العمل بسيارة خدمات المواطنين المتنقلة

جدة - نرمين السيد - أعلن السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، سامى علام، عن بدء العمل اليوم الإثنين، بسيارة خدمات المواطنين المتنقلة والتى تستمر حتى الثلاثاء الموافق 14 فبراير الجارى، بناء على توجيهات المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، للتسهيل على المواطنين فى " تلقى الشكاوى والطلبات، واستخراج شهادة صلاحية وشهادة متغيرات، ورخص بناء ورخص هدم، ومرافق، ورخص أكشاك وإشغالات وإعلانات، وإصدار شهادات وفيات ومواليد ".





وذكرت المحافظة، فى بيان صادر أنه جاء ذلك بناء على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، للسكرتير العام المساعد سامى علام بالإشراف على عمل سيارة متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين فى القرى بمراكز المحافظة السبعة، وتحديد أماكن تواجدها على مستوى القرى بكل مركز من مراكز المحافظة، ضمن الخطة الموضوعة للتيسير والتخفيف عن المواطنين على مستوى المحافظة فى مجال تسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية ومعاملات التوثيق خاصة كبار السن والمرضى وذوى الهمم بأماكن تواجدهم وتجنب مشقة السفر والانتقال لعواصم المدن. وأوضح السكرتير العام المساعد أن السيارة تواجدت اليوم، بقرية الميمون مركز الواسطى، على أن تنطلق غداً الثلاثاء "7 فبراير" إلى قرية بليفيا مركز بنى سويف، ثم الأربعاء "8 فبراير" بقرية طنسا بنى مالو مركز ببا، ويوم الخميس" 9 فبراير "بقرية قاى مركز أهناسيا، لتستكمل عملها يوم الأحد "12 فبراير" بقرية الفنت مركز الفشن، ثم قرية الحمام مركز ناصر يوم الإثنين "13 فبراير"، وفى قرية دشطوط مركز سمسطا يوم الثلاثاء "14 فبراير".

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