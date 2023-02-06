مشاركون من 53 دولة.. حصاد النسخة 54 لمعرض الكتاب (تفاعلى)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض دوت الخليج حصاد معرض الكتاب 2023، في التقرير التفاعلي التالي:

شهد ثاني أيام معرض الكتاب أكثر من ربع مليون زائر، فيما شهد اليوم الثالث لافتتاح معرض الكتاب للجمهور 218 ألف زائر.

أما يوم الجمعة الموافق الثالث من فبراير الجاري، فكان الأكثر إقبالا على الإطلاق من قبل الجمهور، الذي جاء لزيارة معرض القاهرة الدولي من أنحاء عدة، بما فيها جنسيات أجنبية مقيمة في مصر، أو ناشرين جاءوا من أجل المشاركة في معرض الكتاب، وتخطى إجمالي الزائرين في ذلك اليوم النصف مليون زائر، إذ وصل إلى "557,240".

أما مبيعات الكتب، فوصلت إلى أرقام قياسية، ووفق البيانات الرسمية للهيئة المصرية العامة للكتاب، وصلت مبيعات الهيئة إلى 113 ألف نسخة خلال 8 أيام فقط من افتتاح المعرض للجمهور.

مشاركون من 53 دولة من مختلف أنحاء العالم شاركوا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، وشهد المعرض فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية.

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