وزير الرى يتوجه غدا إلى بوروندى

جدة - نرمين السيد - يتوجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، غدا الثلاثاء، إلى دولة بوروندى الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والرى، فى زيارة تستمر لمدة يومين.





ومن المقرر أن يجرى الدكتور سويلم، العديد من المباحثات مع سانكتوس نيراجيرا وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية بدولة بوروندى، لتعزيز التعاون المشترك فى مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين. وتعتبر زيارة وزير الرى، ثانى محطات جولاته الخارجية بدول حوض النيل.

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