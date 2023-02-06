«التعليم» توجه تعميما للمديريات بشأن منصة «أنا المعلم»

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية، توجه فيه بإصدار نشرة لجميع الإدارات والمدارس، توضح آليات الاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة من خلال منصة "أنا المعلم"، لتحقيق الهدف المنشود من إطلاقها، والمتمثل فى تحقيق تميز خاص للمعلمين تقديرا من الدولة لقيمة المعلم فى المجتمع.





وأضح الخطاب أن مبادرة "رد الجميل للمعلم المصرى" من خلال تفعيل منصة "أنا المعلم" لأعضاء هيئة التدريس، تأتى فى إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة على تأكيد أهمية دور المعلمين فى المجتمع وبناء الثقة فى توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين.

وتوفر منصة "أنا المعلم"، الوصول إلى سوق يضم مئات العلامات التجارية، ويمنح خصومات ممزة على السلح، كما يمنح البرنامج كوبونات بقيم مالية وفق مؤشراء أداء محددة مسبقا، ويمكن للمعلمين استخدام تلك الكوبونات لشراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم.

وللحصول على العروض يمكن التجيل على منصة انا المعلم باستخدام البريد الإلكترونى الموحد المفعل، ويتم تفعيله من خلال هذا الرابــــــــط https://office365.emis.gov.eg/

والتسجيل على المنصة يتم من خلال https://anaelmoalem.emis.gov.eg/login

كما يمكن متابعة المزيد من المعلومات من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك "مبادرة أنا المعلم".

خطوات التسجيل والحصول على كوبونات الخصم

1) الدخول على منصة أنا المعلم باستخدام البريد الإلكترونى الموحد.

2) وضع رقم الهاتف الصحيح وسوف يرسل اليك كود فى رسالة نصية على رقم الهاتف.

3) كتابة الكود المرسل فى الرسالة.

4) استكشاف العروض و الخصومات المتاحة و اختر العرض الذى تريده.

5) الضغط على "احصل على العرض".

6) تصلك رسالة بنجاح تفعيل العرض والكود الخاص بهذه العملية.

7) توجه إلى الفرع الذى تريد استخدام كوبون الخصم فيه و اظهر الكود للتاجر للاستمتاع بالخصم على السلع و البضائع.

8) تستقبل رسالة نصية بنجاح عملية الشراء.