إزالة حالة تعد فى المهد على مساحة 2000 م2 بنطاق مدينة إدفو فى أسوان

جدة - نرمين السيد - نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان حملة لإزالة حالة تعد فى المهد على مساحة 2000 م2 بنطاق قرية المحاميد بالحجز قبلى، وذلك عقب ورود شكوى من أهالى القرية للوحدة المحلية بشأن قيام أحد المقاولين بالتعدى عليها.





وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بمتوسط 15 طنا يوميا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتسوية الشوارع ورفع مخلفات مشروعات "حياة كريمة" الجارية بمختلف قرى المركز بإجمالى 30 طن مخلفات يوميًا. وأكد كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو أنه تم تنظيم حملة ميدانية داخل سوق دراو للتفتيش ومراقبة الأسعار، حيث تم تحرير 15 محضرا تموينيا و20 محضر صحة وبيئة، بالإضافة إلى رفع كافة الاشغالات التى تعوق الطريق العام. يأتى ذلك فى إطار مواصلة الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ توجيهات المحافظ أشرف عطية المتعلقة بإزالة التعديات والاشغالات، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن تنفيذ المشروعات المختلفة.

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