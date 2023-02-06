أبو الغيط يوجه برقيتى عزاء لوزيرى خارجية سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقيتى عزاء لوزيرى خارجية سوريا وتركيا، معربا عن خالص المواساة فى هذا المصاب الجلل، وداعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة وبالشفاء العاجل للمصابين.





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