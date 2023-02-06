الأرصاد: طقس الليلة شديد البرودة.. والحرارة بالقاهرة تسجل أقل من 10 درجات

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، استمرار الأجواء الباردة لليوم الثانى على التوالى على جميع الأنحاء، وتنخفض درجة الحرارة على القاهرة دون 10 درجات ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

وتستمر سرعات الرياح على مسطح البحر المتوسط تكون أكبر على السواحل الشرقية لتصل إلى 25 عقدة وعلى إثرها ترتفع الأمواج حتى 5 أمتار.

كما تبقى فرص الأمطار قائمة وموجودة طوال ساعات الليل حتى نهاية اليوم على السواحل الشمالية والدلتا.