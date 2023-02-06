10 آلاف طالب.. نسبة المشاركة اليومية فى مختلف الأنشطة بمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظيمها مشاركات يومية لطلاب المدارس من مختلف محافظات الجمهورية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، طوال فترة انعقاده سواء من خلال الرحلات أو المشاركة فى الانشطة الفنية والثقافية والاجتماعية، لتصل نسبة المشاركة اليومية من طلاب المدارس إلى 10 آلاف طالب وطالبة.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتنظيم رحلات لطلاب المدارس لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وتشجيعهم على القراءة والاطلاب والمشاركة فى مختلف الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية.

واستعرضت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية المشاركات المختلفة لطلاب المدارس من عدة محافظات طوال فترة انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يختتم اليوم الاثنين فعالياته التى بدأت يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، حيث نظمنت الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية العديد من العروض الرياضية والفقرات الإرشادية وعروض الكاراتيه والجماز، فضلا عن المشاركة فى تقديم العديد من الأغانى والفقرات الفنية، ومن بينها: فى الكتب قرينا، هيا نحافظ على بيئتنا، أحلى اسم فى الوجود.

إلى جانب تقديم عروض عن قضية المناخ، ومبادرة اتحضر للأخضر، كما قدم الطلاب المشاركين 4 أوبريت وطنى، إضافة إلى 4 مسرحيات عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية وكيفية الحفاظ على الأشجار والبيئة، وقدم الطلاب المشاركون 16 عرض رياضى خلال فترة انعقاد المعرض.

وشارك فى هذه العروض طلاب من محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد ودمياط.

كما نظمت الإدارة العامة للمكتبات مسابقة نجوم المكتبة خلال المعرض، وشارك طلاب من محافظات: القاهرة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية، الإسماعيلية، الوادى الجديد، الجيزة، مطروح وبنى سويف، فى بعض اللقاءات الثقافية الخاصة بالمشروع الوطنى للقراءة ومشاهدة العروض الفنية والثقافية.