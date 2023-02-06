إدارة الكوارث التركية: 6445 شخصا تم إنقاذهم من تحت الأنقاض

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 09:34 مساءً - قالت إدارة الكوارث التركية، إن هناك 6445 شخصا تم إنقاذهم من تحت الأنقاض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الدكتورة لما عيناتي، أستاذ الجيوفيزياء، إن المنطقة التي وقع بها الزلزال اليوم في تركيا تحدث بها زلازل كل فترة، ويكون فيها الزلزال بقوة معينة، ثم تحدث هزة بقوة معينة تسبب ضغوطات على الفالق الأرضي يولد بالتبعية هزة بقوة شديدة.

وأضافت عيناتي، خلال مداخلة هاتفية بتغطية خاصة بشاشة «إكسترا نيوز»: "هذا الزلزال كبير للغاية، والدليل ما ظهر من دمار وعدد الضحايا، والترددات التي تحدث بعد كل الزلازل الكبيرة يتبعها ترددات قصيرة، ونظل نسجل ترددات لمدة 10 أيام بعد الزلزال الرئيسي".

وتابع: «وفي حدود الساعة 12 والنصف ظهرا، وقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر بنفس مكان الزلزال السابق، وكلما مر الوقت كلما خفت قوة هذه الترددات الواقعة، ولكن لا يوجد شيء يمنع وقوع زلزال آخر في نفس المكان».

وأوضح: «إن كان من الممكن حدوث تسونامي بعد الزلزال فكان سيحدث في الدقائق التابعة للزلزال مباشرة، ولكن بعد مرور هذه الساعات فلن يحدث، وذلك يرجع إلى أن الزلزال لم يسبب اهتزازا يولد تسونامي، وذلك يرجع إلى نوعية الزلزال وقوته وحسب تحريك قشرة الأرض ورد فعل الفالق الأرضي».