التنمية المحلية: غرفة عمليات الوزارة تذلل أي عقبات تمنع شفط مياه الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 09:33 مساءً - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة في المحافظات التي تعرضت لسقوط الأمطار، وتقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء لتذليل أى معوقات تحول دون شفط تجمعات المياه.

وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة منذ دقائق من غرفة عمليات الوزارة، إلى توقف الأمطار بمحافظة الإسكندرية، و الانتهاء من رفع تجمعات المياه.

كما أشار التقرير الى أنه نتيجة للظروف المناخية وارتفاع منسوب مياه الأمواج وخروج مياه البحر، أدى ذلك إلى تآكل الرمال وزيادة عملية النحر فى قطاع سيدى بشر، وهبوط جزء من سور الكورنيش أدى إلى كسر فى الرصيف بطول 20 متر، وتقوم شركة المقاولون العرب باتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح، و وضع خرسانة لحماية السور لعدم زيادة الهبوط ، و سيتم وضع بلوكات خرسانية إضافية لحماية الموقع ، و تم التوجيه لمديرية الطرق لإصلاح الرصيف و معالجة الهبوط.

وأكد التقرير، أن أعمال الملاحة في موانئ البرلس بكفر الشيخ و العريش بشمال سيناء و السخنة بالسويس وبوغاز الإسكندرية توقفت نتيجة ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، كما سقطت أعمدة إنارة بسبب شدة الرياح بمدينة بئر العبد بشمال سيناء و تم الإصلاح.

وسقطت أمطار غزيرة على عدة مدن بكفر الشيخ، وأمطار متفاوتة الشدة على مركز مرسى مطروح بمحافظة مطروح، وأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مدن دمياط و الدقهلية والغربية وبورسعيد، ويتم إزالة تجمعات المياه بالتنسيق بين سيارات الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار التقرير أيضا الى سقوط أمطار خفيفة على بعض أحياء بمحافظة القاهرة منها حي غرب مدينة نصر والسيدة زينب ودار السلام والمقطم والأزبكية وعابدين والموسكى والوايلي و بولاق وحي غرب، ويتم شفط مياه الأمطار في أماكن تجمع المياه.

و شدد اللواء هشام آمنة على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية ميدانية في الشوارع على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار ، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع مع استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات .