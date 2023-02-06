أبو الغيط يستقبل رئيس كرواتيا فى مقر الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن الرئيس الكرواتى أعرب خلال اللقاء عن الأولوية التى توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية، انطلاقا من حرصها على تعميق التعاون فى العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليا على المستويين الرسمى والشعبى، وهو ما يمثل أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق طفرة فى مجرى هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الأمين العام أعرب بدوره عن تقديره الكبير للمواقف الكرواتية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولى، مشيرا إلى أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات التى تربط بين الجانبين العربى الكرواتى والاستفادة فى هذا الصدد من التقارب الثقافى والحضارى الكبيرين فى تحقيق هذا الهدف.