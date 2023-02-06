الضوينى: مناهج الأزهر مستقرة وآمنة وترسخ الروح الحقيقية للإسلام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، إن الفقة فى الدين لا يكفى فيه حفظ المتون والشروح، ونقلها دون أن نأخذ منها زادا يضبط واقعنا المتجدد، كما أن هذا الفقه لا يتم بتناول أحكام جزئية وردت فى سياقات خاصة دون فهم المقاصد العامة، مؤكدا أن الفقه الأشمل هو فقه السعادة، وفقه العمران، وفقه السلام، وأن هذه هى الترجمة الحقيقية لفقه الحضارة.





وعن كيفية إسهام العلماء فى بناء السلام، أوضح وكيل الأزهر، خلال كلمته بالمؤتمر العالمى الأول لفقه الحضارة، بإندونيسيا، والذى تنظمه جمعية نهضة العلماء الإندونيسية بعنوان: "فقه إسلامى جديد لأجل الحضارة الإنسانية الجديدة "فقه الحضارة""، أن السلام لا يكون إلا على أيدى الأمناء أفرادا ومؤسسات، مؤكدا أن الأزهر الشريف مؤسسة مساندة، ورجاله أمناء، ومناهجه المعرفية مستقرة وآمنة ومرنة فى الوقت نفسه، كما أن مناهج الأزهر الشريف تعمل منذ نشأته على ترسيخ الروح الحقيقية للإسلام فى عقول الطلاب والمنتسبين ووجدانهم، عبر ترجمة صادقة لجوهر التراث الإسلامى الذى يدور حول أبعاد ثلاثة، هى العقيدة، والشريعة، والسلوك.

وأضاف وكيل الأزهر أن التكوين الأزهرى اعتمد على مزج تلك الأبعاد الثلاثة "العقيدة والشريعة والسلوك" امتزاجا كاملا متناغما، من خلال دراسة علوم النقل والعقل والذوق، موضحا أن هذا التكوين الأزهرى بهذا التركيب المتفرد يمثل وسطية الإسلام التى هى أخص وصف لهذا الدين القيم، كما يمثل الفهم المعتدل لنصوص الكتاب والسنة، وما نشأ حولها من إبداعات علمية وفكرية وروحية، كما أنه يرسخ فى ذهن الطالب الأزهرى، منذ نعومة أظفاره مبدأ الحوار وشرعية الاختلاف، معتمدا على السعة العقلية والقلبية، التى مكنت هذا المنهج من أن يجنب أبناءه الانغلاق فى الفكر، والتعصب للرأى.

وأوضح الضوينى أن المنهج الأزهرى تجاوز مرحلة ترسيخ مبادئ الحوار وشرعية الاختلاف واحترام الرأى الآخر ومشاعر الرحمة والدين والرفق داخل الأمة المسلمة وحدها، وانطلق بطلابه ومنتسبيه إلى دائرة أوسع وأرحب، عمل فيها على ترسيخ المبادئ ذاتها فيما يخص علاقة الإسلام بغيره من العقائد والملل، بالإضافة إلى ضبط حركة حياة الإنسان حتى مع الجمادات من حوله.

وأكد الدكتور الضوينى، أن منهج الأزهر الشريف استبعد من قاموس علومه كل ما يؤدى إلى انغلاق وتعصب، وما يترتب عليهما من فرقة وشقاق ثم من تكفير وقتل، فأصبح المذهب الوسط بين جموح العقليين وجمود النصيين، مشددا على أنه سيبقى، بما أنس عليه من تعددية مقبولة، وحوار منتج، وعقل مؤيد بالنقل، أقدر المناهج على علاج أزمة العقل الإسلامى المعاصر، وما آلت إليه الأمة من تفكك واضطراب وفوضى، وما تشهده الأوطان من دعوات مريبة تهدد استقرارها، وتشتت جهودها، وتفرق جمعها بدعاوى طائفية ومذهبية باطلة لا ترعى حرمة الأوطان ولا الإنسان، ولا تقيم وزنا لقيم العيش المشترك والسلام بين الناس.