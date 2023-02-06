عزت إبراهيم: موقف السعودية الداعم لثورة 30 يونيو لا ينسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 08:30 مساءً - قال الكاتب الصحفى، عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى، إن المصريون لن ينسوا الدور السعودى الداعم لثورة 30 يونيو، موضحا أن ما قام به الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل السعودى حينها وتوصله إلى رؤية كانت مفاجئة لأطراف كثيرة لم تكن تجيد قراءة المشهد بشأن الموقف من الإخوان والإسلام السياسى .

وأضاف رئيس تحرير الأهرام ويكلى، خلال حواره مع برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ما قام به الملك عبد الله بن عبد العزيز كانت خطوة تاريخية ساهمت كثيرا في تشكيل المنطقة لما هي عليه الآن، متابعا: لولا هذا الدعم كنا سنشهد الكثير من العثرات أمام المجتمع الدولى الذى كان مجيشا ضد تحرك الشعب المصرى.

ولفت رئيس تحرير الأهرام ويكلى، إلى أنه لابد أن يأخذ الموقف السعودى الداعم لثورة المصريين في 30 يونيو 2013 الكثير من البحث والدراسة لبيان أهميته والتأكيد على العلاقة القوية بين مصر والسعودية.