خالد عكاشة: مصر والسعودية لهما ثقل كبير في المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 08:30 مساءً - أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، موضحا أن السعودية كانت من أقوى الداعمين لمصر وسوريا في حرب أكتوبر 1973.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال حواره مع برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القاهرة والرياض هما أساس أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل حتمية استراتيجية، موضحا أن الجغرافيا لها جانب كبير من بناء هذه الحتمية الاستراتيجية، بجانب تأمين الممرات المائية التي تحيط بالمنطقة وتحيط بمصر والسعودية.

ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن المملكة العربية السعودية لهما ثقل كبير في المنطقة، وكذلك مصر لها مكانة وثقل كبير، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وما يهمهما هو أمن الإقليم.