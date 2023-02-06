قبل مواجهة الأهلي.. ريال مدريد يعلن قائمة كأس العالم للأندية وغيابات بالجملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 08:30 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد القائمة التي ستشارك في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالعاصمة المغربية الرباط والتي يبدأ فيها المنافسات بخوض مباراة أمام النادي الأهلي.

وشهدت القائمة المعلنة من قبل نادي ريال مدريد غياب 6 لاعبين من القوام الرئيسي هم: "كورتوا، بنزيما، ميليتاو، ميندي، لوكاس فاسكيز، هازارد".

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، لويس لوبيز، كانيزاريس.

خط الدفاع: كارفخال، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريزولا، روديجير، مارفيل.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كامفينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، ماريو مارتن، أريباس.

خط: الهجوم: أسينسيو، فينيسوس جونيور، رودريجو، ماريانو دياز.

قائمة ريال مدريد

اختتم فريق ريال مدريد استعداداته لمواجهة النادي الأهلي في إسبانيا قبل الانتقال الى العاصمة المغربية الرباط لخوض المباراة المقرر اقامتها في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل النادي الأهلي الى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على أوكلاند سيتي في الدور الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود ويحقق انتصار صعب أمام سياتل الأمريكي بهدف سجله محمد مجدي أفشة.