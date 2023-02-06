سؤال وجواب.. مستشار الرئيس للصحة يكشف إنجازات مبادرة «قوائم الانتظار»

جدة - نرمين السيد - وأجاب عوض تاج الدين، عن بعض الأسئلة المتعلقة بدور المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتى يستعرضها "دوت الخليج" كالتالى:

ما الهدف من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟

الهدف من المبادرة هو تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الطبية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوى وفى جميع المستشفيات حكومى وأهلى وخاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

هل هناك متابعة وتطوير للمبادرة؟

مبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار يتم العمل على تطويرها بشكل مستمر وتسعى للوصول للمريض بكافة الطرق من أجل الاستفادة من المبادرة الرئاسية.

هل قوائم الانتظار موجودة فى الدول الأخرى؟

قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ظاهرة عالمية وليست مصرية، متابعا: "فى بعض الدول الكبرى ولديها نظام صحى عريق أحيانا نجد قوائم انتظار للعمليات التى يمكن أن ننتظر وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت بعدم الانتظار خاصة فى ظل وجود مشكلة صحية لأنها تمثل عبء على المواطن والأسرة كلها".

ما الذى استطاعت مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تحقيقه؟

المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار رائعة، وتم إنجاز عدد ضخم من الجراحات بجانب العلاجات الأخرى، والجراحات للحالات الحرجة والعاجلة مثل جراحات الأورام والمخ والأعصاب والعيون وغيرها".

كم عدد العمليات التى تم إجراؤها فى ضوء المبادرة؟

مع نجاحات المبادرة فى إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية المختلفة يزيد الإقبال فيها، والحالات تنصف حسب الأولوية، ويتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ووصل العدد إلى أكثر من مليون ونصف مليون عملية جراحية ضمن المبادرة و63 ألف علاج دوائى، أورام وعظام وعيون ومخ وأعصاب وزرع الأعضاء 60 عملية زراعة كبد و 35 زراعة كلى كلها تخفف العبء وتزيل أى تداعيات واردة فى حال تأخير هذه الجراحة".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت الانتهاء من إجراء مليون و509 آلاف و 143 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.

كم عدد الحالات التى تم متابعتها؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة تابعت أكثر من 117 ألفا و137 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى استقبال 221 ألفا و548 طلب خدمة، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

كم بلغت تكلفة العمليات التى تم إجراؤها؟

أعلن الدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إجراء 648 ألف و484 عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار خلال العام الماضى 2022.

وأضاف أن تلك العمليات الجراحية ضمن قوائم الانتظار بتكلفة 5 مليارات و657 مليون جنيها، مضيفا أن العمليات الجراحية تضمنت الأورام، العظام، العيون، المخ والأعصاب، القسطرة الطرفية، القسطرة المخية، القسطرة القلبية، القلب المفتوح، زراعات القوقعة والكلى والكبد.

ما هى التخصصات التى تستهدفها المبادرة؟

تهدف المبادرة للقضاء على قوائم الجراحات واستهدفت 9 تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.

هل يتم العمل على زيادة التخصصات ضمن المبادرة؟

يتم العمل حاليا على زيادة التخصصات المشمولة ضمن مبادرة قوائم الانتظار الفترة المقبلة، حيث من المستهدف إضافة مرضى الغسيل الكلوى وجلسات الكيماوى للمبادرة والقساطر المخية والأوعية الطرفية، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمبادرة 7,392 مليار جنيه.

وشهد قطاع الصحة تطورا ملموسا خلال 8 سنوات بحيث تطور الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة.