تخصصات المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - وتشمل المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، على جراحات "القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة"، بالإضافة إلى استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات "الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع".

ويتم توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، ولا يتعدى معدل انتظار الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح ثلاثة أسابيع.