17 مليار جنيه.. جهود الدولة فى القضاء على قوائم الانتظار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديو أن المبادرة تكلفت حتى الآن 17 مليار جنيه، بواقع مليون و509 آلاف عملية جراحية، كما تابعت وزارة الصحة أكثر من 117 ألفا و137 حالة خلال 12 شهرا للتأكد من جودة الخدمات المقدمة خلال المبادرة.

وتم استقبال 221 ألفا و458 طلب خدمة جديدة ضمن مبادرة قوائم الانتظار، وأصبح معدل انتظار الحالات المتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى 3 أسابيع فقط.