مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. بسمة أمل على شفاه أكثر من 1.5 مليون مريض

جدة - نرمين السيد - تعمل الدولة جاهدة للتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الطبية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوى، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصرى.





ولتحقيق استراتيجية الدولة فى إنهاء قوائم الانتظار ، أصبحت جميع المستشفيات حكومى وأهلى وخاص متاحة دون تحميل المواطن أية أعباء مالية.

ولتحقيق أفضل النتائج المرجوة، يتم تحديث المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتطويرها بشكل مستمر حيث تسعى للوصول للمريض بكافة الطرق من أجل الاستفادة من إمكانيات المبادرة الرئاسية.

ونجحت المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار فى تقديم نتائج رائعة، فتم إنجاز عدد ضخم من الجراحات بجانب العلاجات الأخرى، الجراحات للحالات الحرجة والعاجلة مثل جراحات الأورام والمخ والأعصاب والعيون وغيرها".

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه مع نجاحات المبادرة فى إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية المختلفة يزيد الإقبال فيها، والحالات تصنف فيها حسب الأولوية، ويتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة، حيث وصل العدد إلى أكثر من مليون ونصف مليون عملية جراحية ضمن المبادرة و63 ألف علاج دوائى، أورام وعظام وعيون ومخ وأعصاب وزرع الأعضاء 60 عملية زراعة كبد و 35 زراعة كلى كلها تخفف العبء وتزيل أى تداعيات واردة فى حال تأخير هذه الجراحة".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت الانتهاء من إجراء مليون و509 آلاف و 143 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 117 ألفا و137 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى استقبال 221 ألفا و548 طلب خدمة، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وتهدف المبادرة للقضاء على قوائم الجراحات واستهدفت 9 تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.

ويتم العمل حاليا على زيادة التخصصات المشمولة ضمن مبادرة قوائم الانتظار الفترة المقبلة، حيث من المستهدف إضافة مرضى الغسيل الكلوي وجلسات الكيماوي للمبادرة والقساطر المخية والأوعية الطرفية، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمبادرة 7392 مليار جنيه.