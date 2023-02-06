خطوات التسجيل فى مبادرة منع قوائم الانتظار (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو جرافا تضمن الخطوات التى يجب اتباعها للتسجيل فى مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم النتظار على مستوى الجمهورية بالنسبة لحاملى بطاقات التأمين الصحى.





المبادرة تأتى ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، لضمان أفضل خدمة طبية لجميع المواطنين. وجاءت الخطوات كالتالى: سجّل في المبادرة من خلال عمل مسح للـ QR Code الموجود فى الفيديو على الموقع الإلكترونى: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online توجه إلى أقرب لجنة تأمين صحى فى المبادرة. مبادرة منع قوائم الانتظار سيتم الكشف عليك بواسطة لجنة متخصصة وإصدار القرار المناسب تتواصل المستشفى معك وتحدد ميعاد لإجراء العمليات الجراحية

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