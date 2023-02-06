بروتوكول تعاون بين حياة كريمة والتحالف الوطنى و«city club» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بروتوكول تعاون مع شركة "city club" لإدارة المنشآت الرياضية، من أجل الارتقاء بجودة العنصر البشرى وتحقيق متطلبات التنمية البشرية.





ويهدف البروتوكول لتحقيق المنفعة العامة بغرض تنسيق كافة الجهود فى إطار تشاركى لتحقيق المنفعة العامة، والتكاتف لخدمة المواطنين. ويعزز البروتوكول بشكل رئيسى لاكتشاف المواهب والتنمية على المستوى الرياضى والاجتماعى. وتضمنت بنود البروتوكول عدة محاور منها استقبال فعاليات وأنشطة التحالف داخل فروع "city club" بكافة محافظات الجمهورية للتوعية بدور المجتمع الوطنى فى العمل التطوعى. ويهدف البروتوكول إلى دعم وتكامل الجهود المبذولة التى ترتقى بجودة حياة المواطن.

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