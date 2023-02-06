أهداف مستمرة وإنجازات محققة.. مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار تتواصل

جدة - نرمين السيد - وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال 8 سنوات مبادرات صحية عدة استهدفت صحة الإنسان المصرى، وبينها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
وفى الآونة الأخيرة، أصبح النظام الصحى فى مصر يضاهى العديد من النظم الصحية العالمية ونال إشادة منظمة الصحة العالمية فيما تم إنجازه فى السنوات القليلة الماضية.
وزارة الصحة والسكان، شرحت بشكل مستفيض ما تتضمنه أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.
وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخفيف المعاناة عن المرضى، وإنهاء قوائم انتظار مرضى التدخلات الطبية، وتوفير الخدمات الطبية بأعلى جودة لجميع المرضى بالتساوى.
كما تتضمن الأهداف عمل العمليات فى المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة دون تحميل المواطن أية أعباء مالية، حرصا على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.
وفى شرحه لأسلوب عمل المبادرة، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ظاهرة عالمية وليست مصرية، متابعا: "في بعض الدول الكبرى ولديها نظام صحي عريق أحيانا نجد قوائم انتظار للعمليات التي يمكن أن ننتظر وتوجيهات الرئيس كانت بعدم الانتظار خاصة في ظل وجود مشكلة صحية لأنها تمثل عبء على المواطن والأسرة كلها".
وأضاف مستشار الرئيس للصحة، خلال تصريحات له ـ أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار رائعة، وتم إنجاز عدد ضخم من الجراحات بجانب العلاجات الأخرى، الجراحات للحالات الحرجة والعاجلة مثل جراحات الأورام والمخ والأعصاب والعيون وغيرها".
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