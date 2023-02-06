إنهاء قوائم الانتظار.. صحة المصريين فى مقدمة اهتمامات القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، العديد من المبادرات الصحية من أجل المحافظة على صحة الشعب المصرى، والعمل على التخفيف عن من ينتظرون دورهم فى العمليات الجراحية، ليتم إطلاق إحدى أهم المبادرة المهمة وهى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

خدمة مجانية للمصريين

وأطلقت مبادرة إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، فى شهر يوليو عام 2018، لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للفئات التى تحتاج إلى تدخل سريع.

خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن.

تخصصات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

والمبادرة تشمل جراحات "القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة"، بالإضافة إلى استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات "الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع".

ويتم توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، ومعدل انتظار الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا يتعدى ثلاثة أسابيع.

إنجازات إنهاء قوائم الانتظار

نجحت المبادرة فى الانتهاء من إجراء 1.5 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة.

وتابعت وزارة الصحة، أكثر من 53 ألف حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بالإضافة إلى استقبال 47 ألف طلب خدمة، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

التسجيل فى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

إذا كان المريض ليس له تأمين صحى: يجب عليه التوجه إلى أقرب مستشفى حكومى، وهناك يتم توقيع الكشف عليه، وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، ثم تتواصل معه المستشفى وتحدد ميعادا للفحص وإجراء العملية.

إذا كان للمريض تأمين صحى: يجب عليه التوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحى، وهناك يتم توقيع الكشف عليه، وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، ثم تتواصل معه المستشفى وتحدد ميعادا للفحص وإجراء العملية. وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 15300 لمتابعة واستقبال الشكاوى المتعلقة بالمبادرة.