الأهلى يعلن انضمام القندوسى لبعثة الفريق غدًا الثلاثاء بالمغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 07:32 مساءً - أعلن النادي الأهلي انضمام أحمد القندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى بعثة الفريق بالمغرب غدًا الثلاثاء، حيث يستعد الأحمر لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا عن ضم أحمد القندوسي لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري سابقًا، لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية عندما يصطدم بالعملاق الأوروبي ريال مدريد، فى التاسعة مساء الأربعاء، بمنافسات الدور نصف النهائي فى كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب.

وتأهل النادي الأهلي لنصف النهائي من النسخة الحالية، بعد الفوز فى المباراة الأولى على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف، ليتأهل المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي.

ومنذ بداية العام الجاري 2023، خاض فريق ريال مدريد 10 مباريات، آخرها مواجهة الأمس أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني، حيث خسر ريال مدريد بهدف نظيف، وحصد الفريق الملكي 5 انتصارات منذ بداية العام الجارى، فيما خسر 3 مواجهات وتعادل فى اثنتين.

أمام على الجانب الآخر، فخاض النادى الأهلي 8 مباريات منذ بداية 2023، فاز في 7 لقاءات وتعادل فى مباراة واحدة، ولم يتلق أى هزيمة، حتى الآن، تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر.

سبق للأهلي اللعب فى نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى فى نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.