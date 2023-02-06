فاركو يكتسح الزمالك بثلاثية نظيفة فى برج العرب.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 07:32 مساءً - حقق فريق فاركو فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة وفى الدقيقة 6 تحديدًا ارتكب حسام عبد المجيد مدافع الزمالك خطأ واستغلها شكرى نجيب ليسجل منها هدف التقدم لفريقه، وبعدها كثف الزمالك الضغط من أجل تسجيل التعادل.

وفى الدقيقة 30 نجح عمرو جمال فى تسجيل الهدف الثانى لفريق فاركو، ليصعب المباراة على الزمالك.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى، دفع الجهاز الفنى لفريق الزمالك بأحمد فتوح بدلاً من سيف جعفر، وسيطر الفارس الأبيض على وسط الملعب بعد التعديل فى الخطة، وحاول الوصول لمرمى فاركو لتقليص الفارق.

وفى الدقيقة 72 كاد فاركو أن يسجل الهدف الثالث فى شباك الزمالك، بتسدسة نموذجية من عمرو جمال ارتطمت فى عارضة مرمى محمد عواد.

وانقذ محمد سعيد شيكا حارس فاركو فرصة هدف للزمالك فى الدقيقة 75 ليحافظ على نظافة شباكه، وشهدت الدقيقة 76 دخول عمر جابر وإبراهيما نداى بدلاً محمد عبد الشافى وسيد نيمار.

كما أجرى طارق العشرى أولى التبديلات فى الدقيقة 79 بدخول محمود جهاد، محمود عماد، بدلاً من كينجسلي سوكاري وأحمد صغيري، وفى الدقيقة 87 انقذ محمود عماد مرمى فريقه من فرصة هدف محقق للزمالك.

وفى الدقيقة 89 خرج عمرو جمال وشكرى نجيب، ودخل سيف تيرى وعلى بهيج، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل سيف تيرى هدف عالمى بعدما راوغ عمر جابر وإبراهيما نداى ودفاع الزمالك ليسجل الهدف الثالث لفريقه.تشكيل الزمالك وفاركو

ضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد طارق وأحمد فتوح و عمر جابر وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.

فيما يضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، الدفاع: جابر كامل - رامي صبري - أحمد عوض - جيفرسون إينكادا، الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري، الهجوم: شكري نجيب - عمرو جمال - رزقي حمرون.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد - أحمد مودي - محمود عماد - سيف تيري - محمود جهاد - علي بهيج - عبدالله بكري - دي ماريا - عزمي غوما.