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عزة مصطفى: الرئيس السيسي يوجه بزراعة عصب فى الوجه للطالبة رحمة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 07:32 مساءً - قالت الإعلامية عزة مصطفى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لرحمة مصابة بالوجه وتحتاج إلى زراعة عصب وقرر علاجها. 

 

وكانت عزة عرضت عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقرير لفتاة تحتاج إلى عملية زراعة عصب فى الوجه. 

 

قالت رحمة طه طالبة: "كنت راجعة من الشغل والعربية سحلتنى محطتين تحتها.. ووقفوا الناس وقعدت فى المستشفى 5 شهور وشهر منهم فى العناية المركزة وكنت بين الحياة والموت.. واحتاج زراعة عصب ومش بقدر امشى.. وعملت علاج طبيعى وابتديت امشى بسيط.. ولازم عملية زراعة عصبة فى الوجه تحتاج إلى 500 ألف جنيه والمبلغ كبير جدا". 

 

وأضافت: "فرحانة جدا وانا ليا سنة بتعذب والحمد لله اتكب ليا عمر جديد.. وبشكر الرئيس". 

 

وقالت والده رحمة وهى فى نوبة بكاء: "فرحانة قوى ونفسى تبقى كويسة ونفسيتى تعبانه جامد قوى.. مش بتقدر تمشى وبسبب حادثة ادمرت والحمد لله.. وخطيبها سابها وهى فى الرعاية".  

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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