القاهرة الإخبارية: هزات أرضية جديدة تضرب دول مجاورة لتركيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 07:32 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هزات أرضية جديدة ضربت عددًا من الدول المجاورة لتركيا، عقب الزلزال المدمّر، الذي وقع فجر اليوم الإثنين.

وأفاد مراسلو «القاهرة الإخبارية» من عددًا من المدن المختلفة المجاورة لتركيا، بأنّ هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان الموصل وأربيل ودهوك، كما تأثرت بغداد بموجات الهزة الأرضية الثانية التي ضربت تركيا، كما شعر سكان «لبنان» بهزة ارتدادية إضافية.

وقال مراسلو «القاهرة الإخبارية»، إنّ هزة أرضية ضربت دمشق واللاذقية وعددًا من المحافظات، كما شعرت تركيا بهزة جديدة في ديار بكر وأورفا وأضنا ومالاطيا وأنقرة، فيما وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الزلزال الذي شهدته البلاد فجر اليوم، يعد أكبر كارثة منذ 1939 ووجه جميع فرق الإنقاذ لمساندة الشعب.

وفى وقت سابق أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، نقلا عن مراسلها، أن العاصمة العراقية بغداد تأثرت بموجات الهزة الأرضية الثانية فى تركيا.

وكان المعهد الأمريكي، قد أعلن عن وقوع زلزال جديد بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق في جنوب البلاد بلغت 912 شخصاً، فيما أسفر عن إصابة 5 آلاف و383 آخرين.