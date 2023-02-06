وزير العدل يفتتح مجمع محاكم ونيابات حلوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 07:32 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية، افتتح اليوم الاثنين المستشار عمر مروان وزير العدل، مجمع محاكم ونيابات حلوان الابتدائية، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعقب الافتتاح أجرى الوزير جولة داخل أروقة المبنى المكون من عدد ٧ طوابق، الذي يضم بداخله محكمة حلوان الابتدائية، ومحكمة ١٥ مايو والتبين الجزئية، ومحكمة حلوان الجزئية، ومقار نيابات حلوان الكلية، وحلوان والمعصرة و١٥ مايو والتبين الجزئية، ومكاتب وقاعات تم تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية التي استحدثتها الوزارة والتي منها نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، كما ضم استراحة للسادة المحامين.

وتفقد الوزير المكتب الأمامي والذي يتم من خلاله قيد الدعاوى وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات، وتحديد الدائرة المختصة بنظرها آليًا.

وفى ختام جولته عقد الوزير لقاءً مع السادة القضاة والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية في القاهرة الكبرى، استعرض خلالها جهودهم في الفصل في الدعاوى، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعاتها التكنولوجية، مُشددًا على الاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى؛ وصولاً للعدالة المنشودة.