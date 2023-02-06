أخبار مصرية

وزير الخارجية يجري اتصالاً بوزير خارجية تركيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 06:30 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع وزير خارجية تركيا "مولود تشاووش أغلو"، اليوم 6 فبراير الجاري، وذلك لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له تركيا، ونقل خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أخطر نظيره التركي أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.

 

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير خارجية تركيا تلقى اتصال السيد سامح شكرى بكل تقدير وامتنان، معرباً عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر مع تركيا فى هذا الكارثة المروعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

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