وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بكل من تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 06:30 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلي بالوزارة يجري اتصالات على مدار الساعة مع سفارتي جمهورية مصر العربية بكل من أنقرة ودمشق للوقوف على أوضاع المصريين عقب الزلزال المدمر الذي أصاب البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سفارتي مصر في أنقرة ودمشق تتابع التواصل مع وزارتي خارجية البلدين والسلطات المحلية، للاطمئنان على أوضاع المصريين في البلدين، حيث تم تخصيص أرقام الهواتف التالية للإبلاغ عن أية حالات إصابة أو طلب المساعدة:

(السفارة في أنقرة 00905497695566)

(السفارة في دمشق 00963112144886 - 00963112144885).