وزير الداخلية: القوات المسلحة والشرطة هما الحصن المنيع”لمواجهة التحديات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 06:29 مساءً - استقبلت أكاديمية الشرطة، مدير الأكاديمية العسكرية، على رأس وفد من الكلية الحربية، حيث قدم التهنئة لهيئة الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، معربًا عن اعتزازه وتقديره لرجال وأبطال الشرطة، لما يقدموه دومًا على مر التاريخ، من تضحيات فى سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها.

وأكد على قوة العلاقات بين هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ودورهما الحيوي في الحفاظ على استقرار وأمن الدولة المصرية.

وكان في استقبال الوفد، اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء نضال يوسف مدير كلية الشرطة، وعددًا من قيادات وضباط الأكاديمية، حيث نقل خلالها تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه بهذه الزيارة، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين أكاديمية الشرطة والكلية الحربية، وكافة الكليات والمعاهد العسكرية، في تبادل الخبرات فى المجالات الأمنية والتدريبية المختلفة، والذي يؤكد على أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحي الأمة وحصنها المنيع، في مواجهة كافة التحديات.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الهدايا، والتقاط الصور التذكارية.