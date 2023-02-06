مصر تقرر إرسال مساعدات إغاثية عاجلة لسوريا لمواجهة كارثة الزلزال المروع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 06:29 مساءً - قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الحكومة المصرية قررت إرسال مساعدات إغاثية عاجلة للجمهورية العربية السورية، تضامنا معها في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المروع الذي تعرضت له صباح اليوم.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري، أجرى اتصالا مع الدكتور "فيصل المقداد، وزير خارجية سوريا اليوم الاثنين، لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له الشقيقة سوريا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.

من جهته، أعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصري لسوريا فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة سامح شكري بالاتصال.

كما أجرى شكري، اتصالًا مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أغلو، لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا في ضحايا الزلزال المروع.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية أخطر نظيره التركي أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنيا نجاح جهود الإنقاذ الجارية.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيرا إلى أن وزير خارجية تركيا تلقى اتصال سامح شكري بكل تقدير وامتنان، معربًا عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر مع تركيا في هذا الكارثة المروعة.