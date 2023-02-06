رئيس «الإفريقية لخدمات الطيران»: نحرص على تعزيز التواجد المصرى فى القارة

جدة - نرمين السيد - أعرب نك فادوجبا، ئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض صيانة الطائرات والتدريب بإفريقيا ورئيس المنظمة الإفريقية لخدمات الطيران، عن سعادته باستضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام، موجهًا الشكر لوزارة الطيران التى تحرص دائمًا على تعزيز التواجد المصرى فى إفريقيا.





جاء ذلك فى إفتتاح مؤتمر ومعرض صيانة الطائرات والتدريب "MRO Africa Conference Exhibition" فى نسخته الواحد والثلاثين المنعقدة فى القاهرة خلال الفترة من 7-9 فبراير الجارى، والتى تستضيفه "مصر للطيران" بحضور ممثلى شركات الطيران العاملة فى صيانة وعمرة الطائرات، وذلك بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، ونك فادوجبا، رئيس مؤسسة "African Aviation"، وممثلو الشركات العالمية.

وأضاف رئيس المنظمة، أن مصر كانت من أوائل الدول التى استضافت هذا الحدث فى دورته الأولى عام 1992، مؤكدًا على أهمية النهوض بالنقل الجوى الإفريقى وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية.

وأفاد أن صناعة الطيران المدنى وعمرة وصيانة الطائرات من الصناعات الحيوية التى أصبحت شريكًا رئيسيًا فى حركة الطيران العالمية فى ضوء التطور التكنولوجى المتلاحق الذى تشهده صيانة وعمرة الطائرات وتكنولوجيا صناعة الطائرات.

ويحظى المؤتمر باهتمام كبير من شركات الطيران العالمية والإفريقية والجهات ذات الصلة، كونه منصة تجمع تحت سقف واحد مقدمى العديد من خدمات صيانة وعمرة الطائرات والتدريب وتوفر فرصة لعقد اللقاءات الثنائية الفعالة بين المشاركين لبحث أوجه التعاون، كما تشهد جلسات المؤتمر حلقات نقاش متعددة الموضوعات يشارك بها أبرز خبراء الطيران فى المنطقة، وتهدف لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب بصفة خاصة.