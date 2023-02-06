المرة الأولى فى شتاء 2023.. درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى تسجل 16

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن القاهرة الكبرى سجلت درجة حرارة عظمى 16 درجة مئوية، وذلك لأول مرة فى شتاء 2023.





وصاحب انخفاض درجات الحرارة نشاط للرياح، والذى أدى إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء للغد مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة خلال فترات الليل.

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