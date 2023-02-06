وفد رفيع المستوى من بتسوانا يصل مطار سفنكس (صور)

جدة - نرمين السيد - واختار الوفد مصر لتكون وجهتهم النهائية قبل سفرهم إلى مدينة فينيسيا بإيطاليا. جدير بالذكر أن رحلات رجال الأعمال المتكررة إلى مطار سفنكس الدولى، تأتى فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط سياحة اليوم الواحد بمنطقة الأهرامات الأثرية التى تعد من أبرز المناطق الأثرية بمصر.

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