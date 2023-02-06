شكرى يقدم تعازى مصر فى ضحايا زلزال تركيا

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصالا مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أغلو، اليوم الإثنين، لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا فى ضحايا الزلزال المروع الذى تعرضت له تركيا، ونقل خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أخطر نظيره التركى أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع الدولة التركية والشعب التركى الشقيق فى مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنيا نجاح جهود الإنقاذ الجارية. واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مشيرا إلى أن وزير خارجية تركيا تلقى اتصال سامح شكرى بكل تقدير وامتنان، معربا عن شكر بلاده للتضامن الذى أظهرته مصر مع تركيا فى هذا الكارثة المروعة.

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