وزير الخارجية يعزى نظيره السورى فى ضحايا الزلزال

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا، اليوم الإثنين، وذلك لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع الذى تعرضت له الشقيقة سوريا.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع الجمهورية العربية السورية فى مواجهة تداعيات تلك الكارثة، كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين. وأعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لسوريا فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة السيد سامح شكرى بالاتصال.

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