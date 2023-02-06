بحضور محافظ القاهرة.. قاعتان ومكاتب للتعامل مع الجمهور فى مجمع محاكم حلوان

جدة - نرمين السيد - وتضمن مجمع محاكم حلوان قاعات المحكمة وهم قاعتين والحبس خانه ومكاتب التعامل مع الجمهور وغرفة رئيس المحكمة، وذلك بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من نواب الشعب والشورى.

وكان قد استقبل فى وقت سابق اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لافتتاح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقضاة والمواطنين، ويبدأ العمل بالمجمع اعتباراً من 2 أكتوبر القادم.

ويضم مجمع المحاكم الجديد مقراً لمأمورية الاستئناف العالى بدوائرها الجنائية والمدنية، وقاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الابتدائية وجزئياتها، ومكتباً أماميا لخدمة المتقاضين، ومكتباً للنيابة العامة، واستراحة للمحامين، ومأمورية شهر عقارى وفرع توثيق مطوراً .

جدير بالذكر أن مجمع المحاكم الجديد تم إنشاؤه بنظام المبانى سابقة التجهيز واستغرق بناؤه حوالى ثمانية أشهر، وروعى فى تصميمه احتياجات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وقد تم إمداد قاعاته بالوسائل اللازمة للعمل بنظامى التقاضى وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد تماشياً مع خطة التقنية بوزارة العدل.