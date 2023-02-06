نور الشيخ: «شفرة المرشد» كتاب مفتوح يرصد تاريخ تنظيم الإخوان

جدة - نرمين السيد - جاءت التصريحات خلال ندوة مناقشة كتاب "شفرة المرشد" للكاتب الصحفى محمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذى لموقع دوت الخليج، بمشاركة أحمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن، وماهر فرغلى، خبير دراسات التنظيمات الإرهابية، والدكتور نور الشيخ خبير الدراسات والبحوث الأمنية، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وذلك على هامش معرض الكتاب.

وبين أن "شفرة المرشد" كتاب مفتوح رصد تاريخ تنظيم الإخوان، وتحركاته القصيرة والطويلة، ويتيح الفرصة أمام القارئ فى أن يأخذ حذره من تلك الجماعة، لذا فهو فى "غاية الأهمية".

وشدد على أن خطورة جماعة الإخوان لم تنته بعد، ومع ذلك فإن التنظيم لن يصل إلى هدفه فى يوم من الأيام، لكن من يحركه ويموله يريد أن يضمن وجود حالة صراع مستمر فى هذا الإقليم، وأن تعيش المنطقة فى توتر، وعرقلة التقدم والنمو والوقوف على أرض صلبة.

وأكد أن كتاب "شفرة المرشد" ملهم لأقصى درجة ممكنة، ويمكن من خلاله أن تتولد أفكار كثيرة.